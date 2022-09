Chciała sprzedać płaszcz. Straciła blisko 2 tys. złotych

Handel w internecie nie jest bezpieczny. Kiedyś obawialiśmy się tego, że zamówiony towar do nas nie dotrze. Obecnie oszuści są o wiele sprytniejsi. To oni typują sprzedawców, których będą chcieli oszukać. Przekonała się o tym 71-letnia mieszkanka Lubina.

Oszust przesłał do mieszkanki Lubina wiadomość, w której umieścił link do fałszywej strony internetowej, której zadaniem było wyłudzenie danych niezbędnych do wypłacania pieniędzy z konta sprzedającej. Sprawa zakończyła się utratą 1900 złotych z konta seniorki.

Policja apeluje o ostrożność podczas zawierania transakcji w internecie. Istotne jest, by nie otwierać linków, które przesyłają osoby zainteresowane kupnem. Bardzo często są to odnośniki do serwisów, które mają na celu wyłudzanie danych dostępowych do konta bankowego.