Chciała sprzedać klatkę dla psa. Ten błąd kosztował ją kilka tysięcy złotych

Link przekierowywał do fałszywej witryny. Warto pamiętać, że wiele tego typu stron do złudzenia przypomina systemy transakcyjne platform sprzedażowych czy znanych banków. Czasami podrobione strony internetowe różnią się zaledwie kilkoma szczegółami. Najprawdopodobniej tak było i w tym przypadku. Jak informuje Policja "w fałszywej witrynie pokrzywdzona wpisała swoje wrażliwe dane, w tym login i hasło do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne. W ten sposób oszust zyskał dostęp do konta kobiety, z której zniknęło blisko 5500 złotych".