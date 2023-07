Chińskie dyski SSD. Lepiej na nie uważać

Dysk SSD to podstawa nowoczesnego komputera. Taki nośnik potrafi znacząco poprawić działanie sprzętu, a przy tym można go dostać w coraz niższych cenach. Nic więc dziwnego, że sporo osób decyduje się na zakup takiego sprzętu.

W rzeczywistości to podrobione nośniki, które oferują dużo gorsze parametry, niż wskazuje specyfikacja. Trudno sprawdzić komponenty wykorzystane do budowy dysków, ale na pewno nie jest to sprzęt wyprodukowany przez Samsunga.