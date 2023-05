Dysk Crucial T700 może się przegrzewać. Spadki wydajności są ogromne

Okazuje się, że nośnik bez dodatkowego chłodzenia też ma problem z przegrzewaniem. Co prawda nie wyłącza się on z powodu zbyt wysokich temperatur (tak jak Corsair MP700), ale potrafi mocno ograniczyć swoją wydajność – parametry zapisu potrafią tutaj spaść do około 100 MB/s, czyli do poziomu porównywalnego z dyskami HDD. Po zamontowaniu radiatora takie problemy już nie występują (temperatury wynoszą około 60 stopni Celsjusza) i można tutaj uzyskać transfery przekraczające 11000 MB/s.