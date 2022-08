Dysk 30 TB za 30 dolarów. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe

Na Aliexpress można trafić na opłacalne oferty różnych sprzętów elektronicznych. Jak to jednak w świecie bywa, produkty wyprodukowane w Chinach równie często są wątpliwej jakości. Idealnym przykładem jest dysk przenośny 30 TB za 30 dol., który – no cóż – wydaje się atrakcyjny, ale tylko na pierwszy rzut oka.

Serwis Sekurak zwrócił uwagę na post pewnego badacza cyberbezpieczeństwa, który postanowił zamówić na Aliexpress wspomniany dysk o domniemanej pojemności 30 TB w cenie 30 dolarów. "Czy słyszałeś kiedyś wyrażenie 'jeśli coś brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe, to prawdopodobnie tak jest'? Cóż, AliExpress obecnie reklamuje 30-terabajtowy dysk SSD za 29 dolarów. I właśnie jeden został mi dostarczony" - brzmi wpis.

Tak jak napisał RayRedacted, dysk trafił w jego ręce. Okazuje się jednak, że po jego rozłożeniu, wewnątrz napotykamy dwie karty pamięci wyglądające jak micro SD przyklejone klejem na gorąco do płytki drukowanej. Już sam ten widok wskazuje na to, że badacz ma do czynienia ze scamem. Co ciekawe – mimo wątpliwego wykonania – po podłączeniu dysk do komputera z systemem Windows, ten rzeczywiście raportuje łącznie 30 TB pojemności.

W tym miejscu RayRedacted zwrócił uwagę na to, że twórcy dysku dodają do niego zhakowany firmware, który sztucznie zawyża pojemność urządzenia. Co prawda zapisuje on dane, ale w przypadku braku miejsca najzwyczajniej nadpisuje wcześniej zapisane pliki, zachowując katalog z fałszywymi informacjami. Gdyby tego było mało, dysk działa z dołączonym kablem w trybie USB 2.0. Oznacza to, że jego prędkość to tylko 480 megabitów na sekundę lub 60 megabajtów na sekundę.

Post badacza poniósł się w sieci, a wiele osób, które nabyły podobny dysk, zaczęło zauważać, że występuje on w różnych wersjach – np. z jednym pendrive'em w środku zamiast dwóch kart. Co więcej, jest on dostępny również w sieci sklepów Walmart za 40 dolarów.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl