Nowy raport na temat dysków SSD. Które modele najbardziej awaryjne?

Dyski SSD są mało awaryjne. Widać to w szerszej perspektywie, gdy spojrzymy na statystyki z 2020, 2021 i 2022 roku – przez trzy lata łącznie awarii uległo tylko 46 dysków na 2906 zamontowanych nośników. To nieporównywalnie lepszy wynik, niż w przypadku tradycyjnych dysków HDD (przy czym takie dyski służą do innych zastosowań w serwerach Backblaze, więc nie do końca można je ze sobą porównywać).