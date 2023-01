Nadpodaż na rynku pamięci NAND. Pamięć RAM i dyski SSD tanieją

Załamanie się popytu na komputery w II połowie 2022 roku w sporej mierze jest pokłosiem przejścia Ethereum na model Proof-of-stake. Ten zakończył erę wydobycia tej kryptowaluty za pomocą kart graficznych, więc do czasu pojawienia się innej wystarczająco dochodowej w wydobyciu kryptowaluty nowy boom kryptgórniczy nam nie grozi.

Drugą kwestią jest to, że sporo osób czeka na obniżki niedawno wydanych kart graficznych od AMD i Nvidii wysokiego segmentu lub na premierę układów ze średniego segmentu cenowego, która nastąpi w I kwartale br. Pamiętajmy też, że wydane mają zostać również mobilne układy do laptopów, które teraz stanowią większość dostarczanych na rynek dedykowanych układów graficznych.

Generuje to nadpodaż, która przynajmniej w części przypadków najpewniej wpłynie na ceny komponentów pokroju pamięci RAM. Jak podaje portal Tom's Hardware powołujący się na raport DigiTimes producenci pamięci mają nadmiar zapasów produkcyjnych, a producenci elektroniki niezbyt spieszą się z zamówieniami.

Co więcej, ceny pamięci TLC NAND stosowanych m.in. w większości dysków SSD dostępnych na rynku spadły w III kwartale o 20 proc. zbliżając się do granicy opłacalności produkcji. Z jednej strony jest to dobra informacja, ponieważ dyski SSD w najbliższych miesiącach stanieją, ale z drugiej strony producenci mogą wstrzymać produkcję, aby sztucznie podbić ceny elektroniki np. w II połowie 2023 roku.