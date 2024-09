Co to za piosenka? Aplikacje do rozpoznawania utworów

Ok, rozumiem

Co to za piosenka? Te aplikacje pomogą w identyfikacji

Jak rozpoznać piosenkę, gdy nie znamy tytułu ani wykonawcy, a ciekawy utwór "leci" właśnie w radiu lub reklamie TV? W takiej sytuacji warto skorzystać z aplikacji do rozpoznawania muzyki - są darmowe i działają w kilka sekund. Oto przykładowe programy, które warto zainstalować w telefonie.

Zasada działania aplikacji do rozpoznawania muzyki jest bardzo prosta, chociaż w wielu przypadkach działają one w oparciu o zaawansowane algorytmy i ogromną bazę multimediów. W trakcie identyfikowania utworu, jego tytułu i wykonawcy, narzędzie rejestruje krótki fragment piosenki a następnie porównuje je ze swoją bazą danych i na tej podstawie prezentuje listę wyników. Źródło muzyki może być dowolne. W niektórych przypadkach wystarczające może być nawet zanucenie danego utworu.

Shazam

Shazam to jedna z najpopularniejszych aplikacji do rozpoznawania muzyki na świecie, która charakteryzuje się dużą szybkością i skutecznością działania. Narzędzie po zarejestrowaniu zaledwie kilku sekund dźwięku identyfikuje utwór, wyświetlając jego tytuł, wykonawcę, a także dodatkowe informacje, takie jak album czy linki do serwisów streamingowych.

Oprócz rozpoznawania muzyki, Shazam oferuje również funkcje tworzenia list ulubionych utworów, integracji z Apple Music i Spotify, dostępu do tekstów piosenek i teledysków, a także pokazuje informacje o nadchodzących koncertach czy podobnych utworach do zidentyfikowanego. Aplikacja jest dostępna na większość urządzeń mobilnych i komputerów, a intuicyjny interfejs sprawia, że korzystanie z niej jest niezwykle proste, co czyni ją idealnym narzędziem dla każdego miłośnika muzyki.

Soundhound

SoundHound to kolejna godna polecenia i darmowa aplikacja do rozpoznawania muzyki, która wyróżnia się na tle konkurencji możliwością identyfikacji utworów nie tylko na podstawie nagrań, ale także poprzez nucenie lub śpiewanie przez użytkownika. Podobnie jak alternatywne rozwiązania, program rejestruje fragmenty utworu i porównuje je z multimediami w swojej bazie danych, aby dostarczyć informacje o utworze, wykonawcy, albumie, a także umożliwić dostęp do tekstów piosenek i teledysków.

Oprócz rozpoznawania muzyki, SoundHound oferuje integrację z popularnymi platformami streamingowymi, takimi jak Spotify i Apple Music, co pozwala na szybkie dodanie zidentyfikowanego utworu do własnej biblioteki. Aplikacja umożliwia również odkrywanie nowych artystów oraz utworów poprzez przeglądanie rankingu najczęściej rozpoznawanych piosenek.

Musixmatch

Musixmatch to kolejna ciekawa aplikacja w zestawieniu, która łączy w sobie funkcje rozpoznawania muzyki z obszerną bazą tekstów piosenek. Dzięki niej użytkownicy mogą szybko zidentyfikować odtwarzany utwór, a następnie w czasie rzeczywistym śledzić jego tekst na ekranie. Aplikacja wyróżnia się możliwością synchronizacji tekstów z różnymi platformami streamingowymi, takimi jak Spotify, Apple Music czy YouTube, co umożliwia jednoczesne słuchanie muzyki i śledzenie tekstu.

Oprócz podstawowych funkcji, Musixmatch oferuje także tłumaczenia tekstów na wiele języków, a także możliwość tworzenia i udostępnianie własnych fragmentów tekstów z piosenek. Z poziomu Musixmatch użytkownik otrzymuje również dostęp do najczęściej wyszukiwanych utworów i zestawienia najnowszych hitów muzycznych.

Aplikacji mobilnych umożliwiających sprawne rozpoznawanie piosenek jest oczywiście więcej. Jeśli korzystacie z innych, które warto polecić, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl