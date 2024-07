Coraz więcej deepfake'ów. Wykorzystano wizerunek 121 osób

W przeszłości opisywaliśmy wiele tego rodzaju oszustw. Jednym z głośniejszych przypadków było oszustwo z wykorzystaniem jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców, prezesa InPostu – Rafała Brzoski . Nie był to wyjątek. Z raportu NASK wynika, że przez ostatnie pół roku oszuści podszywali się pod 121 znanych osób.

- Wszyscy znamy zasadę, że nie należy wierzyć we wszystko, co możemy przeczytać w internecie, ale sztuczna inteligencja wprowadza ją na jeszcze inny poziom. Nie wierz bezkrytycznie w żaden film, który zobaczysz. Nie wierz nawet wtedy, gdy swoim własnym głosem, połączonym z właściwymi ruchami ust, wypowiada się na nim osoba publiczna, która cieszy się autorytetem – podkreśla Ewelina Bartuzi-Trokielewicz z Pionu Sztucznej Inteligencji w NASK.

Cyberprzestępcy chętnie szukają nowych twarzy, które wykorzystają w swoich kampaniach. Celują w osoby powszechnie znane, które mają autorytet w różnych grupach społecznych. Pomaga to w manipulowaniu odbiorcami i zwiększaniu wiarygodności oszustw.

- Kiedy w drugiej połowie czerwca zrobiliśmy zestawienie znanych postaci, których wizerunki zostały w tym roku wykorzystane w oszustwach typu deepfake, znalazły się na niej 84 nazwiska. Aktualnie jest już na tej liście ponad 120 pokrzywdzonych osób, głównie ze świata mediów, polityki, kultury i sportu – dodaje Joanna Gajewska z NASK z zespołu analizującego deepfake. – To pokazuje dynamikę działań cyberprzestępców i różnorodność oszustw, dopasowanych do innych grup odbiorców.

Z raportu NASK wynika, że blisko 9 proc. wszystkich wykrytych w 2024 r. deepfake'ów stanowią filmy z wizerunkiem Andrzeja Dudy. Dzięki dużej ilości nagrań z prezydentem oszuści mogą dobrze wytrenować model tak, aby wyglądał i brzmiał realistycznie. Co więcej, Andrzej Duda zajmuje wysokie miejsca w rankingach zaufania, dzięki czemu filmy z jego wykorzystaniem mają szansę na osiągnięcie wysokiej skuteczności, jeśli chodzi o oszustwa.

Cyberprzestępcy chcą dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego zdarza się, że dokładnie ten sam produkt reklamowany jest wizerunkiem znanych piosenkarzy (Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz), aktorów (Janusz Gajos czy Marek Kondrat), a także duchownych (np. Stanisław Dziwisz czy Kazimierz Nycz). Przestępcy najczęściej korzystają z wizerunku osób dojrzałych o dużej popularności.

Przede wszystkim należy edukować siebie i innych w temacie zagrożenia. Jeśli już uda nam się spotkać filmy z oszustwem typu deepfake, powinniśmy zgłosić go możliwie szybko. Można to zrobić np. przez stronę incydent.cert.pl. Istnieje też możliwość zgłoszenia deepfake'a bezpośrednio do NASK, wysyłając wiadomość na adres deepfake@nask.pl.