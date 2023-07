SMS z dziwnym linkiem. "Nadawca" może zaskoczyć

Fałszywy SMS o sprzedaży produktu to typowe oszustwo z ostatnich miesięcy, które kojarzymy głównie z serwisem OLX. Tymczasem do naszej redakcji trafiło zgłoszenie z SMS-em, w którym ktoś w analogiczny sposób podszywa się pod serwis Allegro. Wiadomość trafia do autentycznego wątku w telefonie.

SMS o sprzedaży przedmiotu można zwykle traktować jako oszustwo - niezależnie od szczegółów w treści. Serwisy internetowe oferujące możliwość sprzedawania produktów, takie jak Vinted, Allegro czy OLX wykorzystują przede wszystkim e-maile jako główną drogę komunikacji z użytkownikami.

Tutaj co prawda także można trafić na różnego rodzaju oszustwa (czego przykładem może być ostatni phishing z wizerunkiem Allegro), jednak co do zasady to głównie w fałszywych SMS-ach pojawiają się absurdalne wezwania do "logowania celem odbioru pieniędzy i etykiety".

Fałszywy SMS "od Allegro" © dobreprogramy

Nie zmienia to jednak faktu, że takie wiadomości SMS mogą się wydać wiarygodne, zwłaszcza w oczach osoby, która mniej śledzi informacje o możliwych drogach ataku. Skomplikowany link w treści również nie będzie zaskoczeniem, jeśli dany użytkownik przywykł do długich hiperłączy widywanych w komputerze - na przykład adresów prowadzących do danego produktu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W przypadku opisywanego SMS-a dodatkowym "punktem wiarygodności" jest nadawca "Allegro", przez co wiadomość trafia do autentycznego wątku z SMS-ami dotyczącymi serwisu. Problem polega jednak na tym, że w tym przypadku nazwa "Allegro" widoczna jako nadawca jest spreparowana. W rzeczywistości SMS wysłał oszust, który tylko podszywa się pod Allegro i chce skusić ofiarę do kliknięcia linku.

Fałszywy SMS "od Allegro" i dalsze konsekwencje

W chwili pisania niniejszego tekstu link ze zrzutu ekranu od naszego czytelnika nie jest już aktywny, ale można się spodziewać, że doprowadziłby użytkownika do fałszywej strony logowania do Allegro lub szybkich płatności, gdzie pod pretekstem "odbierania pieniędzy" ofiara zostałaby zachęcona do podania danych karty płatniczej lub loginu i hasła do bankowości.

Łatwo sobie wyobrazić, że zdobycie takich danych przez oszusta otwiera drogę do próby kradzieży pieniędzy z konta. Apelujemy więc o ostrożność i podchodzenie do wszystkich SMS-ów z dystansem i założeniem, że mogą być próbą wyłudzenia danych i podstępem.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl