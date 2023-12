Wiadomość RCS z numeru +91. Komunikat nie jest prawdziwy

Do naszej redakcji dotarło kolejne zgłoszenie oszustwa związanego z tematem przedświątecznych dostaw przesyłek. Ktoś podszywa się pod Pocztę Polską i sugeruje, że paczka nie może zostać dostarczona przez problem z adresem. To analogiczny schemat do tego sprzed ponad miesiąca, kiedy podobne wiadomości SMS docierały do użytkowników z zagranicznych numerów +44 i +66. Nasz czytelnik dostał komunikat RCS z numeru +918072153561.