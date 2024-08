Darmowe perfumy z Douglasa? To bzdura

Wspomniane badanie dotyczy częstotliwości i zadowolenia z zakupów i jest przesyłane w załączniku maila. Na końcu ankiety należy podać dane teleadresowe i opłacić przesyłkę – to jedyny koszt, który internauci mają ponieść. Ma ich to kosztować tylko 13 zł, a opłata ma zostać zrealizowana za pomocą karty płatniczej .

-Nie można zaprzeczyć, że kampania została dobrze przemyślana. Na stronie zauważymy bardzo starannie wykonaną reklamę perfum, która może uśpić naszą czujność. Znajdziemy też komentarze osób, które otrzymały już swoją paczkę i są zachwycone z wygranej. Niestety to wszystko iluzja, więc obiecana przesyłka nigdy do nas nie dotrze! Zamiast tego, podając numer i kod z karty, właśnie aktywowaliśmy płatną subskrypcję, która będzie obciążała nasze konto. Co ciekawe, jest o tym nawet wzmianka na stronie – ostrzega Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Działanie cyberprzestępców to sprytne podejście do wykradania danych internautów. Podanie pakietu danych karty płatniczej może wiązać się nie tylko ze wspomnianą aktywacją subskrypcji, ale także z dokonaniem jednorazowego przelewu na większą kwotę. Problemem jest też udostępnienie kompletu danych, które oszuści mogą wykorzystać w celu spersonalizowanych ataków na określoną osobę.

Kluczowy aspekt to jednak mimo wszystko unikanie sytuacji niebezpiecznych. Oznacza to, że powinniśmy skupiać się na tym, by nie podawać swoich danych tam, gdzie nie są one bezpieczne. Z tego względu zalecamy, by zawsze weryfikować adres strony, z której korzystamy, a przed dokonaniem zakupu lub płatności, zweryfikować dany serwis w sieci.