Darmowy edytor dla programisty. Jaki program wybrać?

Narzędzia te oferują także integracje z systemami kontroli wersji, debuggerami i frameworkami, co ułatwia zarządzanie projektami i testowanie aplikacji . Większość ogólnodostępnych edytorów oferuje wsparcie dla najpopularniejszych języków programowania, a ich możliwości rozszerzyć i dostosować do własnych preferencji można za pośrednictwem darmowych wtyczek .

Notepad++ to darmowy i jeden z najlepszych edytorów kodu źródłowego oraz zamienników systemowego notatnika, przeznaczony dla systemu Windows. Wspiera wiele języków programowania i zbudowany został w oparciu o komponent Scintilla. Program Notepad++ napisano w C++, co zapewnia mu wysoką wydajność i niewielki rozmiar.