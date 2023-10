Deepfake a wybory. Na Słowacji mieli z nim duże problemy

Šimečka natychmiast zaprzeczył autentyczności nagrania, a zespół sprawdzający fakty agencji informacyjnej AFP stwierdził, że nagranie wykazuje oznaki manipulacji za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak ze względu na ciszę wyborczą , fałszywy post z nagraniem audio zdołał ominąć politykę Meta dotyczącą manipulacji mediami, która skupia się głównie na nagraniach wideo. W związku z tym, temat był trudny do sprostowania. Obecnie trwa dyskusja na temat potencjalnego wpływu tego zdarzenia na wynik wyborów.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają również uwagę na pojawiające się w mediach społecznościowych, takich jak TikTok , materiały zawierające fałszywe wypowiedzi polskich polityków. Zazwyczaj mają one formę żartu lub nie są na tyle technicznie zaawansowane, aby mogły być uznane za autentyczne. Niemniej jednak, część mniej świadomych odbiorców może je interpretować jako prawdziwe. Dlatego eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności i dokładne weryfikowanie informacji, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wybory.

– Nowe, szybko rozwijające się technologie oparte o AI umożliwiają praktycznie każdemu tworzenie fałszywych treści, które mogą zawierać wizerunek nieświadomych użytkowników. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać je nie tylko do nękania i szantażowania swoich ofiar. Nielegalnie bywa też wykorzystywany wizerunek znanych osób: polityków czy celebrytów – wyjaśnia Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

– Szczególnie niebezpiecznym aspektem jest to, że narzędzia pozwalające na tworzenie nagrań tego typu są bardzo łatwo dostępne i nie wymagają zaawansowanych umiejętności technologicznych. Może więc sięgać po nie coraz więcej osób, zarówno takich, które chcą je wykorzystać do niecnych celów (szerzenia nieprawdy, szantażu, podsycania niepokojów, destabilizacji), jak i takich, które mylnie uważają, że będzie to dobry żart. Intencje czasem trudno odróżnić, a skutki – mogą niestety być przeróżne – dodaje.