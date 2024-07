Deepfake to plaga, ale można z tym walczyć. Powstaje specjalny program

Deepfake umożliwia stworzenie realistycznych materiałów multimedialnych, takich jak nagrania wideo czy audio. Wykorzystuje się w sektorze rozrywkowym oraz edukacji, jednak deepfake z powodzeniem wykorzystywany jest przez oszustów.Jest to prawdziwa plaga, więc internauci muszą zachować czujność. Na szczęście istnieją wskazówki, jak rozpoznać deepfake . Kolejnym krokiem w walce z oszustwami jest stworzenie specjalnego programu.

"Deepfejki stają się coraz bardziej zaawansowane, a ich wykrycie coraz trudniejsze, co stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego" – uważają badacze z IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego w obszarze sztucznej inteligencji.

"To rozwiązanie może się przydać zarówno użytkownikom indywidualnym, którzy mogliby go użyć do autoryzacji spotkań online, jak i twórcom treści, którzy dzięki temu mogliby wzmocnić ochronę swojego wizerunku opublikowanego w filmie na YouTube przed kradzieżą i wykorzystaniem np. w pornografii" – wyjaśnił zacytowany w dokumencie Shahriar Ebrahimi.