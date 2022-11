Disney Plus podnosi ceny za granicą. Będzie też plan z reklamami

Disney Plus podnosi ceny, ale na razie sprawa nie dotyczy Polski, co zresztą udało się nam potwierdzić w biurze prasowym Disney Plus w naszym kraju. W USA mowa o zmianie ceny abonamentu z 8 na 11 dolarów miesięcznie. Cena rocznej subskrypcji płatnej z góry również zostanie podniesiona i wyniesie 110 dolarów.