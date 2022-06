Disney+ w Polsce: jak założyć konto?

Serwis streamingowy Disney+ właśnie wkroczył do Polski. W końcu polscy odbiorcy będą mieli dostęp do pełnej biblioteki filmów i seriali, w tym dostęp do największych hitów Obi-Wan Kenobi i Księga Boby Feta z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wystarczy założyć konto, a na start można skorzystać z promocji.