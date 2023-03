SMS z linkiem. "Po kilku minutach otrzymałam wiadomość"

Trwa kampania fałszywych wiadomości SMS, w których ktoś podszywa się pod serwis OLX. Sprzedający, którzy wystawiają w sieci ogłoszenia otrzymują komunikaty z linkiem, które sugerują, że przedmiot został sprzedany. Co gorsza, wiadomości trafiają do autentycznych wątków z wiadomościami od OLX w smartfonach, co utrudnia identyfikację oszustwa.

Wiadomości SMS, w których ktoś podszywa się pod OLX trafiają do Polaków od dobrych kilku tygodni. Nic nie wskazuje jednak na to, by zjawisko to wyhamowywało. Zmienia się tylko treść fałszywych SMS-ów, w których atakujący niezmiennie sugerują na różne sposoby, że "przedmiot został sprzedany", a użytkownik powinien kliknąć link, by "odebrać pieniądze" - to oczywiście nieprawda i próba manipulacji.

Jeśli odbiorca podobnej wiadomości SMS da się nabrać, klikając link przejdzie na fałszywą stronę logowania do bankowości, gdzie - zależnie od konkretnego przypadku - poza danymi osobowymi atakujący mogą wyłudzić od niego login i hasło do banku lub dane karty płatniczej. Obydwa przypadki prowadzą do utraty pieniędzy z konta, a na pewno nie do "odebrania płatności za przedmiot", jak sugeruje treść fałszywego SMS-a.

Na analogiczną próbę oszustwa zwróciła uwagę nasza czytelniczka. "Wystawiłam przedmiot na sprzedaż poprzez OLX. Po kilku minutach otrzymałam wiadomość SMS. Treść w załączeniu" - brzmiało zgłoszenie od pani Joanny. Takie SMS-y co do zasady radzimy ignorować, a przede wszystkim nie klikać załączonych linków. Na tym jednak nie koniec, bowiem podejrzaną wiadomość można zgłosić do analizy bezpieczeństwa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić mysz Logitech MX 3S

W tym celu warto zapisać w telefonie numer +48799448084 - to kontakt do specjalistów z CERT Polska, którzy oczekują przekazywania podejrzanych SMS-ów o charakterze phishingu. Niezmienioną treść wiadomości można więc wysłać na ten numer, by eksperci sprawdzili zagrożenia. Może to poskutkować wydaniem odpowiednich ostrzeżeń dla kolejnych osób i zablokowaniem stron docelowych, do których prowadzą linki z SMS-ów.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl