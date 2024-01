Driver Booster: jak znaleźć i pobrać sterowniki?

Driver Booster to jedno z najpopularniejszych i najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania sterownikami w systemach Windows, które w podstawowej wersji dostępne jest bezpłatnie. Swoje działanie opiera na olbrzymiej bazie sprawdzonych i certyfikowanych sterowników do wielu nawet mniej popularnych urządzeń. Narzędzie daje możliwość m.in. tworzenia listy ignorowanych urządzeń w trakcie wyszukiwania aktualizacji, a także sprawdzania aktualności driverów zgodnie z harmonogramem.