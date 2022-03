DaVinci Resolve: jak pobrać instalator?

DaVinci Resolve to rozbudowane i całkowicie darmowe oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo. Program może konkurować z takimi potentatami jak Adobe Premiere czy Apple Final Cut. W propozycji Blackmagic Design znajdziemy wszystko, co potrzebne w profesjonalnym studiu montażowym. Zaczynamy!

To tu będziemy mogli wybrać wersję instalacyjną dla danego systemu, do wyboru mamy MacOS , Windows i Linux .

Kolejne okno przywita nas formularzem do wypełnienia. To może być najtrudniejszy etap dla niedoświadczonych użytkowników. Nic bardziej mylnego, wypełniamy pola oznaczone gwiazdką. I tak od góry podajemy IMIĘ, następnie NAZWISKO, adres E-MAIL, NUMER TELEFONU, PAŃSTWO i na końcu MIASTO. Ostatni krok to kliknięcie w przycisk Register and Download (czyli: zarejestruj i pobierz).