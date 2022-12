Niezależnie od tego, czy do czynienia mamy z kartą graficzną, chipsetem na płycie głównej czy myszką komputerową, do ich działania wymagana jest instalacja odpowiednich sterowników. W większości przypadków za dobór driverów odpowiada sam system operacyjny Windows. Może się jednak zdarzyć, że system nie będzie potrafił prawidłowo zidentyfikować danego urządzenia lub zainstaluje przestarzałe wersje. W takim przypadku użytkownik będzie zmuszony samodzielnie wyszukać odpowiednie oprogramowanie np. na stronie internetowej producenta.

Znacznie wygodniejszą i rekomendowaną opcją jest wykorzystanie do tego celu specjalistycznych programów do aktualizacji sterowników. Pozwalają one zaoszczędzić sporo czasu i co istotne, dają możliwość początkującym użytkownikom instalacji odpowiednich sterowników do posiadanego sprzętu nawet jeśli system ich nie wykrywa. Co więcej, wspomniane narzędzia potrafią działać w tle i automatycznie skanować komputer w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników.