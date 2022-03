LibreOffice Calc: jak sumować?

Calc z pakietu LibreOffice to arkusz kalkulacyjny, który może być alternatywą dla Excela z pakietu Microsoft Office. Daje wiele możliwości, do tego jest całkowicie darmowy, nawet dla zastosowań komercyjnych. Może jednak nieco zaskoczyć użytkowników, którzy mają pierwszy raz do czynienia z programem. Zaczynamy od podstaw!