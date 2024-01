Kyivstar o największy operator komórkowy w Ukrainie. Z jego usług korzysta około 24 milionów ludzi. Wymierzony w niego cyberatak spowodował, że nagle, wszyscy jego klienci stracili możliwość wykonywania połączeń. Ogromnym problemem był też mobilny dostęp do Internetu. W jednym momencie dotknęło to miliony ludzi, a to nie wszystko.