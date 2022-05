Uwaga na SMS z numeru 729985644: "Otrzymałeś wiadomość MMS"

Do Polaków cały czas trafiają fałszywe SMS-y. W ostatnim czasie głównie dotyczące rzekomego wyłączenia energii elektrycznej czy wiadomości na poczcie głosowej, ale nie tylko. Do kolekcji dołączają SMS-y o "otrzymanej wiadomości MMS". Oczywiście jest to zmyślona historia, która ma tylko zachęcić do kliknięcia spreparowanego linku do fałszywego serwisu. Taką wiadomość można dostać m.in. z numeru 729985644.

Zależnie od formy oszustwa, docelowa strona może wyłudzać dane osobowe, zachęcać do instalacji zawirusowanej aplikacji czy nawet wyłudzać dane karty płatniczej lub logowania do banku. W przypadku tego oszustwa trzeba się jednak postarać, by uwierzyć, że komunikat jest autentyczny. Wiadomość przygotowana jest nieskładnie, treść przedzielają losowe spacje, a link nie udaje "ładnie" przygotowanego hiperłącza, które udawałoby autentyczny adres np. operatora komórkowego.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o MMS-ie

Po otrzymaniu takiej wiadomości, najlepiej będzie po prostu ją zignorować. Wcześniej można przesłać ją do pracowników CERT Polska, by została poddana dodatkowej analizie, a numer nadawcy dodać do czarnej listy w smartfonie. Dzięki temu w przyszłości nie otrzymamy już wiadomości od tego samego nadawcy.

Nie chroni to co prawda przed otrzymaniem analogicznego SMS-a z innego numeru, ale jak pokazuje praktyka, oszuści często wykorzystują te same numery do atakowania użytkowników w przyszłości. Częściowo taka metoda pozostaje więc skuteczna.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl