DVB-T2 w 2022 roku. W ponad 2 mln domów braknie telewizji

Telewizja DVB-T2 w pierwszej połowie 2022 roku stanie się jedynym standardem naziemnego dostępu do cyfrowego przekazu kanałów. Nowa technologia testowana jest od wielu miesięcy, a odbiorcy mają coraz mniej czasu, by przygotować się na tę zmianę. Do odbioru DVB-T2 konieczny jest telewizor z tunerem DVB-T2/HEVC lub dodatkowy dekoder, który można dokupić w sklepie.