Dwie globalne awarie technologiczne. Ich skutki odczuwa cały świat

Globalna awaria technologiczna, do której doszło 19 lipca 2024 r., sprawiła, że wielu użytkowników Windowsa na całym świecie zobaczyło na swoich komputerach obraz znany jako "niebieski ekran śmierci" (ang. blue screen of death, BSOD) . Problemy dotknęły liczne branże. Część nadawców telewizyjnych np. Network 10, ABC i Sky News Australia, musiało przerwać transmisje. Nie działała też największy brytyjska prywatna telewizja Sky.

Linie lotnicze na całym świecie zostały zmuszone do uziemienia swoich samolotów. American Airlines, Delta i United zdecydowały się na wstrzymanie wszystkich swoich lotów "ze względu na problemy z łącznością". Problemy dotknęły także przewoźników w Europie i w Japonii, gdzie linie lotnicze JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express i Spring Japan odnotowały problemy z systemami. Linia Ryanair ostrzega swoich klientów przed "potencjalnymi zakłóceniami w całej sieci".

"Jesteśmy świadomi, że problem dotyczy części klientów. Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki to może na nich mieć i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług dla tych, którzy nadal doświadczają zakłóceń".

Otrzymaliśmy również komentarz na temat awarii od firmy CrowdStrike. Jest on następujący:

"CrowdStrike aktywnie współpracuje z klientami, których dotyczy defekt wykryty w pojedynczej aktualizacji zawartości dla hostów Windows. Nie ma to wpływu na hosty Mac i Linux. Nie jest to incydent związany z bezpieczeństwem ani cyberatak. Problem został zidentyfikowany, wyizolowany i wdrożono poprawkę. Odsyłamy klientów do portalu pomocy technicznej w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i będziemy nadal zapewniać pełne i ciągłe aktualizacje na naszej stronie internetowej. Ponadto zalecamy organizacjom upewnienie się, że komunikują się z przedstawicielami CrowdStrike za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Nasz zespół jest w pełni zmobilizowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność klientom CrowdStrike".