Wielka ogólnoświatowa awaria technologiczna. Co się stało?

Bardzo duże problemy wystąpiły początkowo przede wszystkim w Australii. Najwięksi z tamtejszych nadawców telewizyjnych, w tym Network 10, ABC i Sky News Australia, zostali zmuszeni do przerwania transmisji. Media społecznościowe bardzo szybko zalała lawina wpisów i komentarzy potwierdzających szereg innych niedogodności wywołanych przez awarię. Użytkownicy piszą o pojawiających się "niebieskich ekranach śmierci" (BSOD) , które nie pozwalają zrobić zakupów. Nie można też liczyć na załatwienie spraw w bankach, a stopniowo narastają problemy komunikacyjne.

Problemy szybko rozprzestrzeniły się również w innych krajach. Linie lotnicze z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych poprosiły klientów o cierpliwość. American Airlines, Delta i United "ze względu na problemy z łącznością" wstrzymały wszystkie loty. Zwróciły się również do Federalnej Administracji Lotnictwa o uziemienie samolotów na całym świecie. Ryanair w wydanym komunikacie podał, że "doświadcza problemu informatycznego", który może mieć wpływ na odloty.

Wygląda na to, że problemy szybko się nie skończą, ale udało się już zlokalizować ich przyczynę. Przedstawiciele australijskiego rządu potwierdzili w stacji Sky News Australia, że źródła problemów leżą w firmie CrowdStrike zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Wadliwa aktualizacja została udostępniona niemal na całym świecie, odcinając firmy korzystające z takiego oprogramowania od dostępu do komputerów. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja była spowodowana działaniami hakerów.