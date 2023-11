Dziwny komunikat w smartfonach Huawei i nie tylko. Zobacz, co zrobić

Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to błędny komunikat i nie trzeba podejmować żadnych kroków. Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa widoczne w smartfonach Huawei, Honor oraz Vivo jednoznacznie dotyczy aplikacji Google, w której system w smartfonie miał wykryć obecność trojana TrojanSMS-PA. Dotychczasowa analiza użytkowników na wielu forach sugeruje zaś, że jest to tzw. powiadomienie false positie, czyli innymi słowy fałszywy alarm - opisuje Bleeping Computer.