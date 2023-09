SMS od "mObywatela". Takiego linku lepiej nie klikaj

O problemie z SMS-ami informuje Niebezpiecznik . Jak zwraca uwagę, w telefonie można trafić na SMS, którego teoretycznym nadawcą jest "mOBYWATEL". Treść komunikatu sugeruje, że użytkownik ma do odczytania jakąś wiadomość. Link jest jednak fałszywy i prowadzi do spreparowanej strony. Można założyć, że podobnych linków jest wiele i przekierowują ofiary na witryny, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe. Niebezpiecznik dodaje, że strona z tego konkretnego SMS-a została już zablokowana.

Ataki SMS wykorzystujące wizerunek aplikacji mObywatel nie powinny dziwić. Spodziewamy się, że ich liczba może tylko wzrosnąć w najbliższym czasie, zwłaszcza odkąd mObywatel służy jako narzędzie do obsługi mDowodu , który jest teraz pełnoprawnym dokumentem w Polsce. Atakujący mogą chcieć wykorzystać dużą bazę użytkowników , z których z pewnością nie wszyscy są z pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą klikanie linków z wiadomości SMS, kiedy te są fałszywe.

Przypominamy więc, by zawsze w podobnych sytuacjach wiele razy zastanowić się, czy otrzymana wiadomość SMS może być autentyczna . Skrócony link w treści to niemal pewność, że komunikat jest spreparowany.

W przypadku, gdy odbiorca wiadomości SMS rzeczywiście spodziewa się korespondencji od jakiejkolwiek instytucji, najlepiej skontaktować się z nią na własną rękę by ustalić, czy dokument można gdzieś odebrać. Najczęściej wystarczy zalogować się w danym serwisie i przejść do sekcji odebranych dokumentów - na podobnej zasadzie można to realizować choćby w PUE ZUS czy serwisie biznes.gov.pl.