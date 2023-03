WhatsApp: kod ma 6 cyfr. Nie podawaj go nikomu

To istotne, bowiem wciąż popularne jest oszustwo, w którym atakujący próbuje wyłudzić wspomniany 6-cyfrowy kod z WhatsAppa . W ten sposób można stracić konto w komunikatorze. Atak zaczyna się od z pozoru niewinnego SMS-a, w którym atakujący deklaruje, że przez pomyłkę wpisał do WhatsAppa cudzy numer telefonu (chodzi o numer ofiary) podczas logowania i teraz nie może dokończyć procesu, bo 6-cyfrowy kod uwierzytelniający nie trafił do jego telefonu . "Pomyłka" była jednak intencjonalna.

WhatsApp generuje bowiem 6-cyfrowy kod automatycznie i wysyła na wprowadzony numer komórkowy. Atakujący z premedytacją podaje więc numer ofiary, a potem kontaktuje się z nią drogą SMS-ową, by skłonić ją do przesłania otrzymanego przed chwilą kodu z WhatsAppa. Jeśli ofiara nie zorientuje się, że to przekręt, sama przekaże dostęp do swojego konta na WhatsAppie. Od tego momentu nowe wiadomości, filmy i zdjęcia będą trafiać do telefonu oszusta.