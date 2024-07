Ekspert komentuje globalną awarię. To ważna lekcja dla wszystkich

Nie jedna, a dwie globalne awarie technologiczne sprawiły, że wiele firm napotkało trudności. Ucierpiał nie tylko sektor bankowy czy transportowy, ale również medialny oraz sektor medyczny. Oficjalne informacje wskazują, że incydent nie ma znamion ataku cyberprzestępców. Niemniej - jeśli chodzi o skutki - to właśnie tak mógłby wyglądać potencjalny atak - wskazuje inżynier europejskiego dostawcy rozwiązań do ochrony sieci Stormshield z grupy Airbusa, Aleksander Kostuch.

W piątek doszło do globalnej awarii systemów firmy Microsoft, której skutki odczuło wiele firm i instytucji na świecie. Rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk przekazała, że zdarzyły się jednocześnie dwie awarie – dotycząca oprogramowania Azure, czyli platformy chmurowej służącej do administrowania aplikacjami i usługami, a druga związana z aktualizacją oprogramowania antywirusowego zewnętrznego przedsiębiorstwa CrowdStrike.

Jak zaznaczył Aleksander Kostuch, choć tym razem, jak wskazują dostępne informacje, nie doszło do incydentu naruszenia bezpieczeństwa, to skutki awarii, jak wstrzymanie lotów i funkcjonowania gdańskiego terminalu kontenerowego czy nadawania programu przez stację telewizyjną Sky, a także operacji – co miało miejsce w szpitalach w Niemczech - pokazują jakie mogą być potencjalne efekty skutecznych działań przestępców.