ESG i CSRD: Jak technologie wspierają firmy w spełnianiu wymogów ESG i CSRD w kontekście środowiskowym i geopolitycznym?

Jeśli chodzi o aspekty społeczne ESG, technologia może okazać się tutaj przydatna w zakresie komunikacji i współpracy. Dzieje się tak, ponieważ platformy cyfrowe umożliwiają firmom lepszą komunikację z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci czy społeczności lokalne. Dzięki narzędziom do zdalnej pracy i e-learningu przedsiębiorstwa mogą też w łatwy sposób inwestować w rozwój pracowników, co przekłada się na wyższy poziom ich satysfakcji i zaangażowania. Z kolei systemy do analizy danych HR pomagają w identyfikacji i eliminacji potencjalnych uprzedzeń, co przyczynia się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i jednocześnie różnorodnego środowiska pracy.