Zmiany w Dokumentach Google. Nowy wygląd i nowe funkcje

To, co widać na pierwszy rzut oka, to wizualny lifting, jakiego doczekały się Dokumenty Google. Z informacji, jakie podaje TechRadar, po aktualizacji sieciowe edytory zyskają wygląd zgodny z aktualną filozofią amerykańskiego producenta (Material Design 3). W takim stylu dostępny jest już Gmail i słynie z niego także najnowszy Android. To jaśniejsze kolory, uwidocznione paski narzędzi czy też zaokrąglone przyciski. Google twierdzi, że ten prostszy interfejs pomoże użytkownikom pracować wydajniej.