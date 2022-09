Firefox: jak zmienić kolor tła?

Firefox to wyjątkowo przyjazna dla użytkownika przeglądarka. Szybkość działania, czytelny interfejs i rozbudowane możliwości personalizacji zaskarbiły przeglądarce rzesze zadowolonych klientów. Jednym z przykładów personalizacji jest możliwość zmiany tła stron na dowolny kolor . Oto krótka instrukcja jak to zrobić.

Rozpoczynamy od przejścia do Menu Aplikacji , w prawym górnym rogu Firefoksa. Następnie na liście odnajdujemy Ustawienia .

W kolejnym kroku, przewijając ekran, trafiamy do sekcji Język i wygląd . Tu interesuje nas przycisk Zarządzaj kolorami .

Firefox: kierujemy się do Zarządzanie kolorami..

Po kliknięciu, Firefox wyświetli na ekranie nowe okno, w którym interesuje nas lewa kolumna o nazwie Tekst i tło . Klikając w ikonkę z kolorem obok napisu Tło , zostaniemy przeniesieni do kolejnego okna, w którym wybierzemy indywidualny kolor dla tła dla stron (w tym startowej) w przeglądarce.

Po wybraniu odpowiedniego koloru i zatwierdzeniu przyciskiem OK, wrócimy do poprzedniego okna. Tu pozostaje nam jeszcze odznaczyć boks Kolory systemowe i wybrać z rozwijanej listy Zawsze. Na koniec klikamy w OK i od tego momentu kolorem tła wszystkich stron w przeglądarce będzie ten wybrany przez nas.