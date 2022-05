Firefox to bardzo elastyczna dla użytkownika przeglądarka. W odróżnieniu od Google Chrome czy Microsoft Edge, można ją znacznie wygodniej skonfigurować. Szerokie możliwości konfiguracji zjednały przeglądarce rzeszę oddanych i zadowolonych klientów. Wśród najczęściej wyszukiwanych zapytań odnośnie Firefoxa jest to dotyczące zmiany trybu ciemnego na inny. W kilku prostych krokach przedstawimy, jak to zrobić.

Firefox: jak wyłączyć tryb ciemny?

Po uruchomieniu przeglądarki udajemy się do MENU APLIKACJI (ikona w prawym górnym rogu przeglądarki), na rozwiniętej liście odnajdujemy USTAWIENIA i klikamy w nie.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor Firefox: menu aplikacji i ustawienia

Na karcie Ustawień odnajdujemy sekcję JĘZYK I WYGLĄD. To tu będziemy mogli zmienić motyw przeglądarki. Do wyboru mamy cztery przygotowane przez producenta. Jeśli to nam nie wystarczy, możemy przejść do ROZSZERZENIA I MOTYWY, gdzie będziemy mogli wybrać jeszcze więcej motywów i dostosować je pod siebie.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor Firefox: sekcja Język i wygląd, gdzie zmienimy tryb ciemny

Z dostępnych trybów wybieramy, ten który nas interesuje. Wystarczy w niego kliknąć, a odpowiedni tryb wyświetli się natychmiast. Nie trzeba niczego potwierdzać czy zapisywać. Klik! I tryb zostanie zmieniony.