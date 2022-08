Microsoft PowerPoint: jak wstawić i zmienić tło?

Microsoft PowerPoint to niekwestionowany lider wśród programów do tworzenia prezentacji. Rozwijany od lat, doczekał się wersji offline jak i online (w pakiecie Microsoft 365). Choć w pierwszej chwili PowerPoint może przytłaczać ogromem funkcji, praca w nim jest intuicyjna i wygodna. Jedną z podstawowych czynności podczas pracy z programem jest wstawianie i zmiana tła slajdu. Oto, jak to zrobić.