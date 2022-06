Firefox: jak sprawdzić zapisane hasła?

Firefox to popularna przeglądarka internetowa. Zgromadzona wokół projektu społeczność jest bardzo aktywna i szybko reaguje na zgłaszane błędy. Według wielu osób jest to jedna z najbezpieczniejszych dostępnych przeglądarek dla szerokiego grona odbiorców. Nic dziwnego, że jest doceniana przez doświadczonych użytkowników i zbiera bardzo dobre oceny i komentarze na naszym portalu.

W kolejnym kroku z listy po lewej stronie wybieramy Prywatność i Bezpieczeństwo . Po kliknięciu na liście odnajdujemy sekcję Dane logowania i hasła . Teraz wystarczy kliknąć w Zachowane dane logowania i przejdziemy do listy zapisanych witryn z loginami i hasłami dla każdej z nich.

To tu możemy podejrzeć zapisane hasło ( klikamy w ikonę oka ), dodać kolejne witryny z hasłem i loginem. To tu też możemy usunąć strony, z których już nie będziemy korzystać.

Jak widać, dostęp do tak ważnych danych, jak zapisane loginy i hasła do stron w przeglądarce Firefox jest wyjątkowo łatwy. Nawet mniej doświadczony użytkownik nie powinien mieć problemu z odnalezieniem tej opcji. Przeglądarka Firefox to przemyślany projekt i dlatego znajdziemy ją na pulpitach wielu, doświadczonych użytkowników.