Gdzie są pożary w Europie? Wakacyjna mapa online

Jednym z narzędzi, które pozwalają monitorować sytuację pożarową na świecie, jest mapa udostępniana przez NASA, czyli NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Prezentuje ona dane niemalże w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego technologię MODIS i VIIRS.

Innym narzędziem, wykorzystującym podobne technologie jest mapa dostępna w ramach programu Copernicus. Pozwala ona nie tylko na sprawdzenie, gdzie aktualnie znajdują się pożary, ale także na wybór dowolnego okresu, w którym chcemy przeanalizować mapę. Co więcej, mapa pozwala na sprawdzenie zagrożenia pożarowego na świecie w danym czasie. Pozwala to na ocenę ryzyka wystąpienia masowych pożarów w określonym regionie jeszcze zanim one wystąpią.