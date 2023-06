Mapa, którą powinien zobaczyć każdy. Wraca głośna akcja

Policja już piąty raz zorganizowała akcję informacyjną na temat wypadków śmiertelnych na polskich drogach. Akcja "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2023" ma na celu uświadomienie skali problemu dotyczącego wypadków drogowych w naszym kraju i uwidocznienie, jak często dochodzi do tragedii w ruchu drogowym.

Przygotowana przez policję mapa pokazuje wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w naszym kraju. Możemy zaobserwować na niej trzy rodzaje zdarzeń. Pierwsze to wypadki, do których doszło w ciągu ostatniej doby. Są one oznaczone animowanym punktem, który zmienia kolor z żółtego na czerwony.