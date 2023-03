Zakaz korzystania z TikToka dla dzieci. Pierwszy kraj w Europie

Korzystanie z mediów społecznościowych ma zarówno pewne zalety, jak i wady. Możliwość komunikacji ze znajomymi o każdej porze z pewnością jest cenna. Niestety, często ponosimy za to wysoki koszt. Tego typu serwisy mogą uzależniać, często są też wylęgarnią hejterów, a do tego są w stanie generować fałszywy obraz świata. Francja stara się uchronić najmłodszych przed tymi konsekwencjami i sięga po całkiem poważne narzędzia.

Jak czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl, na mocy nowego prawa Francja będzie mogła oczekiwać od platform cyfrowych mechanizmów, które uniemożliwią rejestrację najmłodszym użytkownikom. Jak powiedział Laurent Marcangeli, francuski polityk, to próba uregulowania świata, "który nie ma zasad".

Zakaz korzystania z platform społecznościowych miałyby osoby poniżej 13. roku życia. W przypadku młodzieży w wieku od 13 do 15 lat rejestracja konta wymagałaby formalnej zgody rodziców lub opiekunów. Wiek użytkowników ma być weryfikowany przez certyfikowane narzędzia weryfikacyjne.

Na podstawie nowego prawa młodzież miałaby utrudniony dostęp do takich platform jak Facebook, WhatsApp , TikTok czy Instagram. Za złamanie przepisów właściciele serwisów internetowych musieliby ponieść dotkliwe kary w wysokości do 1 proc. ich rocznego obrotu.

To jednak nie koniec nowości, które mogą czekać francuskich obywateli. Według doniesień serwisu wirtualnemedia.pl trwają przygotowania do zwalczania tzw. sharentingu, czyli umieszczania zdjęć dzieci w mediach społecznościowych bez ich zgody. Ma to chronić ich prywatność, a także zapobiegać aktom cyberprzemocy.