Gemini Live na Androidzie. Oto, co można zrobić

Gemini Live to nowy tryb wykorzystujący wideo w aplikacji Gemini dostępnej na Androidzie. Od teraz użytkownicy urządzeń Pixel 9 i Samsung Galaxy S25 mogą korzystać z tych możliwości, co pozwala na prowadzenie rozmów w ponad 45 językach i analizowanie na bieżąco zawartości ekranu lub tego, co widzi aparat.