Użytkownicy Gmaila muszą się pogodzić z kolejną zmianą interfejsu poczty. Google ogłosił na blogu , że począwszy od 8 lutego 2022 roku użytkownicy indywidualni będą mogli na własne życzenie włączyć odświeżony "zintegrowany" wygląd Gmaila. Na tym etapie będzie jeszcze można z niego zrezygnować z poziomu ustawień i wrócić do "starego" interfejsu. Docelowo - będzie obowiązkowy dla każdego.

Nowy wygląd Gmaila to przede wszystkim przeprojektowanie paneli znajdujących się po lewej stronie ekranu i nieznaczna zmiana kolorów, po której interfejs wydaje się bardziej czytelny. Główna modyfikacja dotyczy rozmieszczenia skrótów do czatu oraz aplikacji Spaces i Meets, które w obecnej wersji interfejsu Gmaila są nieco "na siłę" dołączone pod panelem skrótów niezbędnych do obsługi poczty.