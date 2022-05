Gmail chce ci pomóc znaleźć e-maile. Testuje wygodne filtry

O szczegółach pisze 9to5Google. Wiele wskazuje na to, że w mobilnym Gmailu na Androida nie wszyscy widzą opisywaną zmianę już teraz. Teoretycznie pasek filtrów trafił do aplikacji wraz z aktualizacją 2022.05.01, ale nie oznacza to, że każdy zdążył już zainstalować nową wersję lub nowość nie jest włączana po stronie serwera. Android Police dodaje, że nowy widok może być elementem testów A/B i pokazywać się intencjonalnie tylko u niektórych. W wersji na iOS-a na razie nowości nie widać.

Równolegle podobne podpowiedzi można znaleźć w webowej wersji Gmaila, co w redakcji mieliśmy okazję zaobserwować już wcześniej. Kafelki odpowiadają typowym filtrom, których można by chcieć użyć, by szybciej dotrzeć do konkretnych wiadomości w danej skrzynce z e-mailami. Można zatem otworzyć np. Wysłane, a następnie szybko zawęzić listę wyników do e-maili odebranych od konkretnej osoby, w danym czasie czy zawierających załączniki.

Źródło zdjęć: © 9to5Google Wygodny pasek filtrów wyszukiwania w mobilnym Gmailu

W kontekście Gmaila warto także pamiętać o ogłoszonej niedawno możliwości skorzystania z darmowej wersji pakietu Workspace (w praktyce następcy G Suite Legacy), o ile będzie to wykorzystanie na potrzeby prywatne. Jest to konsekwencja globalnego wyłączenia usługi G Suite Legacy, w ramach której dotychczas wszyscy chętni mogli m.in. korzystać z Gmaila w parze z adresem we własnej domenie.