Gmail dostaje nowy interfejs. Wciąż możesz z niego zrezygnować

Google stawia kolejny krok na drodze do wdrożenia odświeżonego wyglądu Gmaila u wszystkich użytkowników. Realne terminy są jednak wyraźnie inne od tych deklarowanych w lutym . Wówczas zapowiadano, że do końca drugiego kwartału 2022 roku nowy interfejs będzie już aktywny u każdego użytkownika Gmaila bez możliwości rezygnacji. Praktyka pokazała, że zmiany wprowadzane są dużo wolniej.

Z najnowszego wpisu na blogu dowiadujemy się, że Google dopiero co przeszedł do fazy testowego uruchamiania nowego wyglądu Gmaila u wybranych użytkowników. Osoby sceptycznie nastawione do zmian, wciąż mogą zajrzeć do ustawień, by cofnąć wdrożenie nowego interfejsu i tymczasowo wrócić do "starego". Warto jednak przypomnieć, że według pierwotnych założeń, na takim etapie mieliśmy być już w kwietniu, w dodatku w przypadku wszystkich, a nie wybranych użytkowników Gmaila.