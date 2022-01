Koniec darmowego Gmaila w G Suite. Opłaty konieczne od 1 lipca 2022 r.

Google rozsyła do przedsiębiorców e-maile, w których informuje o zakończeniu udostępniania darmowej wersji G Suite , która w sieci i dokumentacji jest znana także jako "bezpłatna starsza wersja G Suite". Chodzi o pakiet dla firm, w ramach którego można korzystać z szeregu aplikacji znanych prywatnym użytkownikom, w tym Gmaila , ale w wersjach dla firm - w tym przypadku z opcją użycia adresów we własnej domenie.

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl , przedsiębiorcy zostaną w efekcie zmuszeni do przejścia na płatną usługę Google Workspace od 1 lipca 2022 roku. Regularna opłata za jedno konto wynosi tu 23 złote miesięcznie . Dla kilkuosobowej firmy może to nie być nadzwyczajnym problemem, ale staje się zauważalnym wydatkiem, gdy mowa o firmie korzystającej z setek adresów.

Google proponuje firmom uruchomienie procesu migracji do nowych pakietów Google Workspace już teraz i deklaruje, że w ramach wsparcia udostępni opcje rabatowe ważne przez 12 miesięcy od 1 lipca 2022 roku. Darmowe korzystanie z pakietu ma być jednocześnie możliwe przynajmniej do 1 lipca. Użytkownicy, którzy nie podejmą żadnych działań, zaczną być migrowani automatycznie od 1 maja. Jeśli do 1 lipca nie wprowadzą w aplikacji niezbędnych informacji rozliczeniowych - konto zostanie zawieszone.