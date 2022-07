Gmail: nowy interfejs teoretycznie dostępny dla każdego

Zintegrowany Gmail teoretycznie powinien być już dostępny dla każdego. W praktyce sprawa jest nieco zawiła, bo Google ciągnie temat od lutego i od tamtego czasu już raz nie dostosował się do założonego wcześniej harmonogramu . Teraz The Verge podaje , że nowy wygląd Gmaila powinien być domyślnie włączony u każdego z możliwością cofnięcia do poprzedniego . U mnie wciąż dostępny jest tylko "stary" interfejs, ale może to kwestia kilku dni i etapowego wdrażania.

Niezależnie od tego, na stronach pomocy technicznej Google'a można dotrzeć do ciekawego poradnika, w którym można zapoznać się z podstawowymi elementami nowego interfejsu Gmaila. Kluczowe są uproszczone paski boczne, które pozwalają dotrzeć do dodatkowych aplikacji do komunikacji. W ten sposób webowy "Gmail" to jednocześnie wygodny dostęp do e-maila, usługi Chat, Spaces i Meet.