Gmail ma 20 lat. Niektórych funkcji pewnie nie znasz

Dzisiaj Gmail ma dziesiątki opcji, które nie wszyscy znają. Użytkownicy mogli być jednak zaskoczeni już 20 lat temu, kiedy pierwszy raz zalogowali się na konto Gmaila po otrzymaniu tzw. "zaproszenia" od kogoś, kto już takowe posiadał. Przez lata poczta od Google'a formalnie nie wyszła ze stanu testowego wydania beta, o czym informacja dumnie widniała tuż obok logo poczty. Stało się to dopiero w 2009 r.

Od początku jednak Gmail działał bardzo stabilnie, a jedną z cech szczególnych był brak typowego spamu. Po zalogowaniu do aplikacji oczom użytkownika nie ukazywały się również graficzne reklamy czy automatycznie dodawane stopki do wiadomości (w przeciwieństwie do większości konkurencji). Wrażenie robiła również pojemność 1 GB na dane. W 2004 r. taka ilość miejsca sprawiała, że wiadomości co do zasady nie trzeba było usuwać - zwłaszcza w przypadku użytkowników prywatnych.

Pierwotny interfejs Gmaila © Google, The Verge

Co więcej, Google już 2005 r. zwiększył pojemność skrzynek do 2 GB. Dla porównania Hotmail Microsoftu oferował wówczas tylko 250 MB pojemności, a niewiele wcześniej poczta Yahoo - zaledwie 4 MB. Tymczasem pojemność Gmaila rosła nadal i dziś wynosi 15 GB dla nowych użytkowników korzystających z usługi bez opłat. Trzeba jednak odnotować, że obecnie to wspólna pula także dla Zdjęć Google czy Dysku, w ramach pakietu Google One (istnieją także płatne warianty z pojemnością do 2 TB).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Z czasem Gmail stał się czymś więcej niż tylko pocztą. W praktyce dla wielu osób serwis z e-mailem jako loginem to po prostu "konto Google", które stanowi dziś podstawę funkcjonowania Androida czy synchronizacji Chrome'a, nie wspominając o logowaniu do usług i aplikacji firm trzecich.

Choć popularność Gmaila jest duża, wielu użytkowników korzysta tylko z podstawowych opcji. Przez lata poczta Google'a zyskała jednak wiele cennych nowości, które mogą przydać się na co dzień. Poniżej przedstawiamy niektóre z mniej znanych funkcji Gmaila.

Zaplanuj wysłanie e-maila

Jedną z ciekawszych funkcji jest możliwość planowania wysyłki konkretnych wiadomości. To przydatne rozwiązanie, by w dogodnym dla siebie momencie stworzyć e-mail na dany temat, ale wysłać go w późniejszym czasie i to automatycznie.

Planowanie wysyłania wiadomości w Gmailu © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Gmail pozwala wybrać jedną z proponowanych godzin lub samodzielnie wskazać datę i godzinę w kalendarzu. Opcja widoczna jest pod symbolem strzałki, obok przycisku "Wyślij", przy tworzeniu nowej wiadomości e-mail.

Anuluj wysyłanie wiadomości

Jeśli należysz do osób, które zbyt szybko podejmują decyzje lub mają skłonność do zauważania źle uzupełnionej listy adresatów i literówek w tytule już po wysłaniu wiadomości e-mail, docenisz możliwość "anulowania wysyłania", która jest dostępna nawet do 30 sekund od kliknięcia przycisku "Wyślij".

Ustawienia cofania wysyłania wiadomości w Gmailu © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Gmail domyślnie pozwala anulować wysyłanie e-maila do 5 sekund od tego momentu, ale zaglądając do ustawień można wybrać inne opcje. Użytkownicy, którzy chcą mieć najwięcej czasu na cofnięcie decyzji mogą wybrać nawet 30 sekund. Oczywiście siłą rzeczy należy się wówczas liczyć z tym, że "wysłany" w danej chwili e-mail w rzeczywistości jest wysyłany ze skrzynki Gmaila dopiero pół minuty później.

Tryb poufny w Gmailu

Tryb poufny to rozwiązanie dla osób chcących wymienić się informacjami na wrażliwy temat. Wysyłający wiadomość może ustawić czas jej ważności i wymagany kod dostępu (użytkownicy Gmaila otrzymają SMS, pozostali - dodatkową wiadomość e-mail). Co do zasady, w tym trybie wiadomości nie można drukować ani przekazywać dalej (choć trzeba pamiętać, że odbiorca i tak może zrobić zrzut ekranu).

Gmail - tryb poufny © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Chociaż tryb poufny w Gmailu nie jest rozwiązaniem pozwalającym na zabezpieczenie wiadomości przed niepowołanym dostępem w każdej sytuacji, bez wątpienia jest to skuteczna opcja na potrzeby wymiany wrażliwej korespondencji między osobami prywatnymi, gdzie tego rodzaju bezpieczeństwo okaże się wystarczająco skuteczne.

"Drzemka" w skrzynce odbiorczej

Warto wiedzieć, że Gmail pozwala odłożyć wybrany wątek na później, wskazując przy tym konkretną datę i godzinę. To cenna opcja dla użytkowników, którzy lubią pustą skrzynkę odbiorczą bez wątków, których nie można kontynuować w danej chwili - na przykład z powodu urlopu.

Odkładanie wiadomości na później © dobreprogramy

Obok danego wątku na liście (lub po otwarciu konkretnej wiadomości) wystarczy wybrać opcję "Odłóż". Wątek zniknie z listy w skrzynce odbiorczej i pojawi się w niej ponownie dopiero o zadanej porze. W ten sposób uwaga użytkownika nie będzie regularnie odwracana od wiadomości, na którą i tak nie chce odpowiadać w najbliższym czasie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl