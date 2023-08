Gmail zmienia zasady. Zauważysz w trzech sytuacjach

Google ogłosił na blogu związanym z Google Workplace zmiany, które już teraz trafiają do Gmaila. Użytkownicy będą częściej proszeni o weryfikowanie tożsamości, co ma zabezpieczyć kluczowe dla bezpieczeństwa obszary w ustawieniach poczty. Gmail wyświetli w telefonie lub na stronie powiadomienie wymagające zatwierdzenia, że z poczty korzysta jej właściciel w trzech dodatkowych przypadkach. To podobne komunikaty do tych, które można zobaczyć po próbie logowania w nowym urządzeniu.