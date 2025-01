Google Chrome: jak przyspieszyć przeglądarkę?

Google Chrome to jedna z najpopularniejszych przeglądarek, ceniona za szybkość, prostotę i niezawodność. Jej minimalistyczny interfejs zapewnia wygodę, a wsparcie dla tysięcy rozszerzeń umożliwia pełne dostosowanie do potrzeb użytkownika. Chrome pozwala na synchronizację zakładek, haseł i ustawień między urządzeniami dzięki integracji z kontem Google. Wbudowane funkcje, takie jak tryb incognito, automatyczne aktualizacje czy ochrona przed złośliwymi witrynami, gwarantują bezpieczeństwo i komfort korzystania z internetu.

W przypadku kiedy przeglądarka nadal działa wolno, możesz zresetować jej ustawienia do wartości domyślnych. Aby to zrobić kliknij ikonkę z trzema kropkami i przejdź do opcji Ustawienia. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zresetuj ustawienia a następnie Przywróć ustawienia do wartości domyślnych.