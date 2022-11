Nvidia GeForce RTX 4080. Progres, ale za bardzo wysoką cenę

Tak samo jak poprzedni GeForce RTX 4090 mamy tutaj do czynienia 5 nm litografią od TSMC , ale tutaj bazą jest obcięty mniejszy rdzeń AD103. GeForce RTX 4080 dysponuje 76 multiprocesorami strumieniowymi (SM) przekładającymi się na 9728 rdzeni CUDA, 304 TMU, 112 ROP, 304 rdzenie Tesor czwartej generacji oraz 76 jednostek RT trzeciej generacji. Do tego mamy aż 16 GB pamięci GDDR6X (22,4 Gbps) połączonej z rdzeniem za pomocą 256-bitowej magistrali i TGP układu na poziomie 320 W dostarczanych za pomocą problematycznej wtyczki 12VHPWR .

Jeśli ktoś jest fanem rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), to najnowszy GeForce RTX 4080 zapewni rozgrywkę powyżej 30 kl./s nie licząc Cyberpunka 2077, gdzie minimalna liczba kl./s dla RTX-a 4080 to iście kinowe 25 kl./s. Tymczasem w innych tytułach pokroju np. Marvel's Spider-Man Remastered lub Assassin's Creed: Valhalla liczba kl./s nie spadnie poniżej 60 kl./s.

Pamiętajmy też, że możliwe jest podbicie tych wyników dzięki technologii DLSS 3.0, które wraz z DLSS Frame Generation pozwala w praktyce na zdublowanie liczby kl./s i to przy już aktywnej adaptacyjnej technice synchronizacji obrazu pokroju G-Sync. Jest o tyle ważne, że przy okazji premiery karty GeForce RTX 4090 nie było to możliwe.

Drugim sposobem zwiększenia wydajności jest podkręcanie pozwalające na zwiększenie wydajności o 10 proc. Oczywiście sporo zależy tutaj od szczęścia w tzw. krzemowej loterii, ponieważ inne egzemplarze mogą się kręcić lepiej lub gorzej. Wojciech Spychała z benchmark.pl zdołał podkręcić rdzeń o dodatkowe 135 MHz, co pozwoliło przekroczyć barierę 3 GHz w mniej obciążających testach oraz utrzymywać 2940 MHz w bardziej wymagających zastosowaniach. Z kolei w przypadku i tak już wysoko taktowanych kości pamięci GDDR6X udało się je jeszcze podbić o 1400 MHz, co pozwoliło osiągnąć taktowanie rzędu 25 200 MHz.

Wydajność jest wyśmienita, ale cena już nie. Co prawda lekko ponad 7 tys. zł to lepiej niż ~ 10 tys. zł w przypadku RTX-ów 4090, ale 70 proc. skok ceny MSRP układów z serii XX80 jest trudny do zaakceptowania. Warto zaznaczyć, że GeForce RTX 3080 miał cenę MSRP na poziomie 699 dolarów, a 1199 dolarów to była kwota zarezerwowana dla RTX-a 3080 Ti. Nowość jest od starszego modelu Ti szybsza o 37 proc. nie licząc dodatków pokroju DLSS 3.0.